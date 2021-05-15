15 мая около 16:00 на служебной территории пограничного отряда «Гейтепа» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Гендере Ярдымлинского района были выявлены 3 нарушителя государственной границы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, нарушители границы не подчинились приказу пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничникам, и попытались скрыться с места происшествия.

В результате старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший гизир Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие были немедленно госпитализированы, несмотря на усилия врачей, спасти их жизнь не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ.

Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана.

По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.

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