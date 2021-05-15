Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Байрамов проинформировал коллегу о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные силы находятся на позициях нашей страны и этот процесс осуществляется в нормальном режиме и систематическом порядке.

Министру сообщили, что недовольство по поводу мер, принятых для усиления системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана были и раньше, но они были разрешены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.

«Обращение Еревана к ОДКБ в связи с ситуацией на границе безосновательно и является не чем иным, как попыткой властей Армении политизировать этот вопрос», — заявил Байрамов.

Minval.az