Переговоры в Сюнике (Зангезуре) стартовали и их ведет командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом в беседе с Sputnik Армения сообщил заместитель руководителя общины Горис Менуа Овсепян.

«Вчера переговоры не дали результата, и сейчас они продолжаются», — отметил Овсепян.

По данным агентства, Рустам Мурадов еще на 6 месяцев останется командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. Ранее ереванские СМИ сообщили, что в рамках ротации генерал-лейтенанта Рустама Мурадова на посту командующего в ближайшие дни сменит генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Последний до нового назначения был заместителем командующего Южного военного округа ВС России.

Накануне азербайджанский МИД заявил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что мероприятия по усилению системы охраны границы, осуществляемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

Minval.az