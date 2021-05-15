Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы, сообщает АзерТАдж.
Дата: 2021/05/15 12:07
Раздел: Азербайджан
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