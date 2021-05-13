«Вооруженные силы Турции с одной стороны борются с пандемией коронавируса, а с другой стороны с большим героизмом и самоотверженностью продолжают обеспечивать региональную и международную безопасность, отстаивая права дружественных и братских стран, в том числе Сирии, Ирака, Азербайджана, Ливии, в Восточном Средиземноморье и многих других регионах. Этот процесс ведется столь серьезно и эффективно, как никогда ранее».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“В целях обеспечения безопасности нашей Родины, 84 миллионов наших сограждан и всего региона, противостоя угрозам, исходящим от террористических организаций, таких как FETO, ПКК/YPG и ИГИЛ, мы стоим на страже со словами «Погибну — стану шехидом, останусь в живых — ветераном» на устах. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист. Операции на севере Сирии и Ирака являются самым ярким показателем нашей решимости положить конец терроризму”, — отметил министр (цитата по Report).

Minval.az