Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/05/10 21:57
Раздел: Азербайджан, Важно
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