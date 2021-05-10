10 мая Посольство Азербайджана в Молдове совместно с Конгрессом азербайджанцев Молдовы (KAM) провело мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии, организованном во дворе Посольства, приняли участие местные общественные и политические деятели, ученые и бизнесмены, а также около 400 наших соотечественников, проживающих и обучающихся в Молдове.

В рамках мероприятия состоялась выставка фотографий, посвященная жизни и деятельности великого азербайджанского лидера, вызвавшая большой интерес у гостей.

Приветствуя участников, Чрезвычайный и Полномочный Посол АР в Молдове Гудси Османов назвал Посольство «отчим домом» азербайджанцев, рассказал о жизни, политической деятельности, философии и идеологии создателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Он проинформировал участников о том, что действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году исполнил заветное желание Гейдара Алиева, вернул азербайджанские земли и возвел азербайджанский флаг над Шушей и Карабахом.

Выступая на мероприятии, председатель MАК Эльчин Байрамов, активист азербайджанской диаспоры Маариф Рагимов и другие участники констатировали, что 10 мая ежегодно отмечается азербайджанцами не только в Азербайджане, но и в Молдове, а также других странах. Они подчеркнули, что память о великом политическом деятеле навсегда останется в сердцах азербайджанцев, рассказали о неоценимых заслугах гения в деле сплочения наших соотечественников за рубежом вокруг идеи азербайджанства.

Затем азербайджанские дети, проживающие в Молдове, исполнили патриотические стихи, посвященные Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, национальные танцы и песни, а также композиции Муслима Магомаева. Вслед за этим гостям дали возможность ознакомиться с блюдами национальной азербайджанской кухни.

Завершилось мероприятие посадкой деревьев нашими соотечественниками и гостями во дворе недавно отстроенного здания Посольства.

Мероприятие было широко освещено молдавскими средствами массовой информации.

Minval.az