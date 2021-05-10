Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос статуса Карабаха является неактуальным.

«Некоторые политики говорят о статусе несуществующей структуры — Нагорного Карабаха. Еще раз хочу повторить: если кто-то хочет предоставить статус армянам, проживающим на нашей территории, я не возражаю, но пусть они у себя в стране подберут для них хорошее место. Эти места давно захвачены армянской диаспорой, хотят пусть дают им там автономию или независимость», — сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «но в Азербайджане этого не будет».

«Поэтому хочу им посоветовать — не нервируйте нас и не надо говорить о каком-то статусе или конфликте, чтобы не вносить напряжение в наши отношения. Если они будут (делать такие заявления — ред.), то получат ответ», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az