В городе Шуша состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Память о храбрых сынах нашего народа, проявивших беспримерный героизм во Второй мировой войне, почтили минутой молчания и был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была представлена ​​подробная информация об исключительных заслугах азербайджанского народа в достижении победы над фашизмом, истории национальных стрелковых дивизий Азербайджана и славном боевом пути.

Военный оркестр исполнил песни и военные марши.

Церемония завершилась торжественным шествием личного состава по городу.

Minval.az