Постпред Азербайджана и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй Мировой войне.

Об этом говорится в заявлении постоянных представителей этих стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.

Заявление принято представителями Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений», — отмечается в заявлении, которое приводит РИА Новости.

«В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации», — указывается в заявлении.

При этом отмечается необходимость неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности. «Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок», — подчёркивается в заявлении.

Minval.az