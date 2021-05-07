На официальных страницах министерств иностранных дел Франции и Канады в Twitter освобождение Азербайджаном 3 армянских пленных расценено как положительный шаг и содержится призыв к освобождению других армянских пленных. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с призывом внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить армянских пленных.

«Доводим до сведения внешнеполитических ведомств обеих стран, что армянская сторона до сих пор не выполняет обязательств международного гуманитарного права, а также обязательств, взятых на себя трехсторонними заявлениями.

Вероятно, обе страны располагают информацией о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о почти 4000 азербайджанцах, пропавших без вести во время войны в 1991-94 годах, отказывается предоставить карты мин, установленных на освобожденных территориях.

Если министерства иностранных дел Франции и Канады хотят продемонстрировать не односторонний, а объективный подход к вопросу, то они должны призвать Армению соблюдать обязательства международного гуманитарного права и не совершать действий, препятствующих устойчивому миру в регионе.

В противном случае это может нанести серьезный удар по доверию к обеим странам в азербайджанском обществе», – заявили в МИД.

Minval.az