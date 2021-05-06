Ветераны Великой Отечественной войны обратились к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

В заявлении говорится:

«Уважаемый Сергей Викторович Лавров!

Накануне 76-й годовщины исторической победы над фашизмом мы – ветераны Великой Отечественной войны, обращаясь к Вам, сообщили, что нас беспокоят попытки героизации армянских подручных гитлеровского нацизма. В этом обращении шла речь о наглом восхвалении нацистских злодеев, как в самой Армении, так и в информационно-культурном пространстве России, которая чтит память миллионов людей, убитых фашистами.

Мы с болью в сердце обратили Ваше внимание на то, что Армения использует ресурсы России для оправдания таких армянских главарей карательного легиона СС, как Драстамат Канаян и Гарегин Тер-Арутюнян, известных как генералы Дро и Нжде. В известных СМИ подручный нацистского режима, друг Гитлера и Гиммлера – Нжде приравнивается к героям.

Кроме того, в Москве состоялась презентация книги «Беседы с Гарегином Нжде, или памятник к 125-летию Нжде». Парадокс заключается в том, что, по мнению организаторов этого мероприятия, «идеи Нжде сегодня актуальнее, чем когда-либо, и должны активно пропагандироваться в современном обществе». Нелишне будет еще раз напомнить, что в 1948 году Нжде был приговорен к 25 годам тюрьмы в качестве военного преступника, умер во Владимирской тюрьме в 1957 году. Он не был оправдан. Суд оставил в силе ранее вынесенный приговор.

Тем не менее, армянская диаспора России ежегодно организовывает во Владимире посещение могилы Нжде на Князь-Владимирском кладбище, почитается память этого фашистского палача. Поднимается также вопрос о строительстве на этом кладбище мемориального комплекса этому фашистскому подручному.

Выражаем Вам глубокую признательность и хотим подчеркнуть, что Вы не оставили без внимания наше прошлогоднее обращение, как следует из вашего ответа, проведена определенная работа с представителями местных армян. Видимо, именно благодаря этой работе в прошлом году была предотвращена попытка увековечить память этого нациста в России. Наряду с этим, в самой Армении через две недели после того, как была отмечена 71-я годовщина победы над фашистской Германией, в центре Еревана состоялась торжественная церемония открытия памятника Гарегину Нжде. В церемонии увековечения фашиста участвовал лично президент Армении Серж Саркисян, который за год до этого стоял рядом с Вами на параде в Москве, посвященном победе над фашизмом. Уважаемый Сергей Викторович Лавров! Вы неоднократно подчеркивали, что недопустимо переписать и искажать итоги Великой Отечественной войны. Именно по инициативе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 70/139 под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В Армении, которая присоединилась к данной резолюции и называет себя стратегическим союзником России, поклоняются тем, кто был лоялен фашистскому режиму, на совести которого убийства советских солдат и мирных жителей, в том числе из числа армянского народа. Нас удивляет отсутствие реакции со стороны России, которая всегда реагирует на подобного рода события в других странах. Нам непонятно, почему Армении, где чеканили памятные монеты и снимали фильмы в честь нацистских преступников Дро и Нжде, было дано особое право на такое поведение. Именем Гарегина Нжде названы площадь и станция метро в Ереване. Также есть улица имени Драстамата Канаяна. Сейчас наряду с комплексом правительственных зданий и штаб-квартирой правящей партии Армении возводится памятник Нжде. Мы также хотели бы сообщить Вам, что памятник нацисту Нжде возводится в Ходжавендском районе, который когда-то был оккупирован Арменией и теперь находится в зоне ответственности российских миротворцев. Мы подчеркиваем важность сноса данного памятника. Существование подобного памятника на территории Азербайджана недопустимо не только с точки зрения нашего государства и народа, но и с точки зрения общечеловеческих и нравственных ценностей. Светлая память о мужестве советского народа до сих пор почитается в Азербайджане, а 9 мая остается одним из самых важных государственных праздников. Мы, люди, увидевшие всю боль войны с фашизмом, потерявшие товарищей в боях, с болью наблюдаем за созданием ореола героев вокруг нацистских преступников. Мы возмущены действиями Армении, в которой явно неуважительно относятся к памяти тех, кто погиб за нашу общую Родину, и ко всему миролюбивому человечеству. Убеждены, что мы должны объединиться в борьбе против общего зла в лице пропагандируемой Арменией фашистской идеологии, оставаясь верными светлой памяти жертв Великой Отечественной войны. От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны Азербайджана с уважением и надеждой на то, что нас правильно поймут: Президиум Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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