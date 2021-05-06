Экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле составил почти один миллиард долларов. Такие данные агентство «Анадолу» приводит со ссылкой на Минторг Турции и Ассамблею экспортеров Турции.

Экспорт Турции в апреле вырос на 109 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 18,8 млрд долларов. Это рекордный за все времена показатель за апрель. В январе-апреле экспорт Турции составил 68,8 млрд долларов.

За указанный период экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции регулярно увеличивался.

Так, в январе экспорт продукции указанного сектора составил 166,997 млн долларов, в феврале — 233,225 млн долларов, в марте — 246,973 млн долларов, в апреле – 302,549 млн долларов.

Таким образом, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 949, 744 млн долларов.

В первые четыре месяца прошлого года этот показатель составил 642,87 млн долларов.

Основным импортером продукции оборонного и авиационного сектора из Турции в январе-апреле 2021 года стали США.

За указанный период экспорт данного сектора в США вырос на 56 процентов – до 386,113 млн долларов.

Далее следует Азербайджан – 117,315 млн долларов.

Вооружение и техника турецкого производства сыграли важную роль в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации в ходе Карабахской войны в 2020 году.

Экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в Азербайджан за четыре месяца вырос на 1234 процента.

В январе-апреле 2020 года этот показатель составил 8,795 млн долларов.

Далее следует ОАЭ — 90,299 млн долларов, Бангладеш – 57,827 млн долларов и Германия – 50,014 млн долларов.

Minval.az