Ситуация «на земле» в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развёрнут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными», — сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Его слова приводит «РИА Новости».

Лавров также отметил, что трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров «работает активно, ритмично, и мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа».

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