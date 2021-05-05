В Баку прошла встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его грузинским коллегой Давидом Залкалиани а также встреча в расширенном составе.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.
В Баку прошла встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его грузинским коллегой Давидом Залкалиани а также встреча в расширенном составе.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.
Дата: 2021/05/05 16:14
Раздел: Азербайджан
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