В Баку прошла встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его грузинским коллегой Давидом Залкалиани а также встреча в расширенном составе.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

Minval.az