Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра посетит Азербайджан с государственным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Отмечается, что в рамках визита И.Гарибашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также запланирована встреча Гарибашвили с азербайджанским коллегой Али Асадовым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Главу правительства Грузии будет сопровождать заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Minval.az