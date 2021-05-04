В соответствии с политикой гуманизма президента Азербайджана Ильхама Алиева, освобождены трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления.

В ближайшие часы эти лица будут доставлены из Баку в Ереван на военном самолете в сопровождении командующего российскими миротворцами Рустама Мурадова.

Освобождены Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян.

Несмотря на то, что в ходе расследования было подтверждено, что они являются армянскими военнослужащими, не была установлена их причастность к преступной деятельности, включая операции, в результате которых были убиты или ранены азербайджанские военнослужащие или гражданские лица.

Minval.az