В последние дни в азербайджанском секторе социальных сетей, включая независимые телеграмм-каналы, распространилось видео, запечатлевшее, как утверждают авторы ролика, иранские грузовики, которые проезжают из Армении в Ханкенди через Лачинский коридор. На видеоклипах можно различить и иранские транзитные номера, и надпись «Битум» на одном из грузовиков, и даже российский триколор рядом с поднятым шлагбаумом. Как утверждают авторы видео, съемка сделана недавно.

Эти видеокадры вызвали понятную обеспокоенность азербайджанской общественности. Прежде всего, какие именно грузы доставляют эти автофуры? Кто является заказчиком? Для каких целей предназначено то, что везут эти автомобили? По какой именно дороге эти грузовики проезжают в Карабах — из Азербайджана? Или из Армении, через Мегри и Горис?

Подобные видеозаписи, запечатлевшие, как утверждали их авторы, иранские грузовики, проезжающие из Армении в Карабах, появлялись в социальных сетях и ранее. И, как правило, посольство ИРИ в Азербайджане весьма оперативно выступало с собственным комментарием и вносило ясность. Однако теперь записи публикуются в соцсетях уже несколько дней, однако дипмиссия хранит молчание. В то время как очевидно, что эти съемки бросают тень на добрососедские отношения Азербайджана и Ирана, где в последние месяцы наблюдается заметное сближение.

Отдел политики

Minval.az