В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное состоянию парков, садов и кварталов «Абад». Об этом сообщили в пресс-службе ИВ Баку.

Выступивший на совещании Эльдар Азизов сказал, что в последние годы благодаря усилиям президента Ильхама Алиева Баку превратился в город парков, и этот процесс продолжается. Благодаря деятельности руководителя ОО İDEA Лейлы Алиевой создаются парки в жилых кварталах.

Эльдар Азизов раскритиковал главу ИВ Сабунчинского района. По его словам, по мере увеличения количества парков в столице должен повышаться и уровень их обслуживания. Однако иногда допускается халатность. Например, ЭКО парк в Сабунчинском районе пришел в упадок из-за халатности местных властей. Таким образом Эльдар Азизов раскритиковал главу Исполнительной власти Сабунчинского района Адиля Велиева. На заседании до сведения руководителей районных органов исполнительной власти были доведены требования президента о создании соответствующих условий в парках, скверах и зонах отдыха в Баку. Было отмечено, что ответственность за состояние парков на своей территории несет глава исполнительной власти каждого района. Он отметил, что в последнее время некоторые чиновники вместо решения проблем оправдываются, что недопустимо.

Эльдар Азизов отметил, что в освобожденном от оккупации Карабахе начались широкомасштабные строительные работы.

«В соответствии с поручениями главы государства необходимо сохранить темпы работ и по благоустройству города Баку», — отметил он.

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