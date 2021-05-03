В граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области (Зангезур) на юге Армении созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«В Сюникской области созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы. Это дополнительная гарантия для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и Армении», — цитирует Пашиняна «Спутник-Армения».

В апреле Пашинян заявлял, что Армения и Россия обсуждают возможность создания в Сюникской области опорного пункта 102-й российской военной базы.

Он отмечал, что основой обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз.

Minval.az