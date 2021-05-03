В совет директоров московского «Спартака» вошли сын главы ЛУКОЙЛа, одного из спонсоров клуба Вагита Алекперова — Юсуф Алекперов и жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Об изменениях в составе совета директоров сообщила пресс-служба «Спартака».

Зарема Салихова также будет руководить комитетом по аудиту и вознаграждениям ФК. Из состава совета директоров исключен бывший заместитель председателя совета Сергей Михайлов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место с 50 очками. 3 мая московская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

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