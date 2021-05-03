Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях страны.

Согласно документу, с целью привлечения специализированной международной консалтинговой компании для разработки соответствующей концепции и генерального плана в связи с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента министерству энергетики выделяется сумма, эквивалентная в манатах 1 391 040 долларам США.

Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого Распоряжения.

Minval.az