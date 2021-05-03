Арцрун Ованнисян, который 44 дня войны водил за нос собственный народ, рассказывая ему сказки о происходящем на фронте, сейчас находится в США и во всю наслаждается жизнью, сообщает «Politik.am».

«Немногим ранее он выложил в закрытой группе «Cigar.am» в «Фейсбуке» фотографию с дорогой сигарой с пожеланием доброго утра.

Интересно, кому и что дает понять Ованнисян своими олигархическими утехами? В конце концов, в результате действий представленной им власти были убиты тысячи армян, и хотя бы по этой причине следовало проявить большую сдержанность.

Кстати, примечательно, что после войны он утверждал, что, якобы, продолжит жить в Армении, однако со странной скоростью оказался в США, где, по сообщениям СМИ, приобрел квартиру. Некоторые интернет-пользователи даже утверждают, что Арцрун Ованнисян прибыл в США при поддержке супруги премьер-министра Анны Акопян», – пишет издание.

Minval.az