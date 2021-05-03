В Саранске терапевт посоветовала пенсионеру, который оказался любителем передачи с участием телеведущего Владимира Соловьева, ограничить просмотр таких программ. Об этом сообщает издание «Столица С».

Мужчина пожаловался врачу на давление и учащенное сердцебиение. Пенсионер, среди прочего, рассказал, что переживания вызывает увиденное по телевизору, а так как программа идет поздно, то ему приходится злоупотреблять кофе.

Врач выписала пациенту медикаменты и «рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», отмечает издание.

В мае 2020 года в Сети появлялась петиция с требованием убрать Соловьева с федеральных каналов России. По мнению автора обращения, методы работы Соловьева «очень хамские». Также была опубликована петиция с просьбой запретить телеведущему въезд в страны Европы.

В апреле 2021 года на сайте change.org стали собирать подписи под петицией, автор которой предложил признать телеведущего Владимира Соловьева иностранным агентом.

«Гражданин РФ имеет вид на жительство и виллу в Италии, — указывает автор. — Считаю, что этот человек работает в интересах Итальянского государства, так как настоящий патриот России не может вкладывать деньги в государства, которые ведут не дружественную политику в отношении нашей страны».

Minval.az