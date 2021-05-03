Политические, экономические, торговые, военные, социальные и культурные связи и сотрудничество между Турцией и Азербайджаном приобрели геостратегическую ценность.

Об этом говорится в обращении новоназначенного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы, передает АПА.

Посол отметил, что в последнее время во всех сферах азербайджано-турецких отношений зафиксирован большой прогресс: «После нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум начали функционировать Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), имеющие региональное и глобальное значение с точки зрения безопасности поставок и диверсификации в энергетической сфере. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс также является проектом, который имеет значительный потенциал для развития транспортных сетей в регионе под руководством Турции и Азербайджана. Наше двустороннее сотрудничество уже перешагнуло границы пользы только для Турции и Азербайджана, и открыло путь к региональному сотрудничеству. Турция и Азербайджан объединили свои усилия, чтобы внести свой вклад в безопасность и стабильность региона».

Дж.Багчы отметил, что для него большая часть работать в качестве посла в Баку в период тесного двустороннего сотрудничества и создания новых возможностей: «Вместе со всеми моими коллегами, представителями соответствующих организаций и гражданских структур, осознавая важность и ответственность этой задачи, будем усердно, серьезно, внимательно, самоотверженно работать, прилагая все усилия для укрепления наших отношений. Эти усилия нашего посольства поддерживают наши консульства в Нахчыване и Гяндже, а также почетное консульство в Лянкяране. Мы, официальные представители Турции в Азербайджане, будем прилагать усилия для крепкого сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также оказывать поддержку гражданам Турции в Азербайджане».

«Мы являемся свидетелями исключительного братства между Турцией и Азербайджаном, которое не имеет аналогов в мире. Это братство корнями уходит в общую историю и культуру», сказал Багчы.

По его словам, почти 30-летняя кровавая оккупация армянами древней азербайджанской земли Карабаха завершилась славной победой в 44-дневной Отечественной войне, и эта победа очень обрадовала как азербайджанский народ, так и граждан Турции. Посол отметил, что Турция, выполняя свой братский долг во время Отечественной войны, никогда не оставляла Азербайджан одного: «Турция с начала и до конца войны была рядом с братом и оказывала ему всяческую поддержку. От имени турецкого народа обращаюсь ко всем азербайджанцам в Азербайджане и во всем мире: «Поздравляю с победой, пусть она будет вечной!». Пусть Аллах упокоит души шехидов Отечественной войны, соболезнуем семьям, боевым товарищам погибших, азербайджанскому народу, желаем терпения.

Верим, что в Карабахе каждую весну харыбюльбюль будет цвести для наших шехидов. Как говорит президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция и вчера, и сегодня рядом с азербайджанскими братьями, будет и впредь. Ни одна сила не нарушит турецко-азербайджанское единство. Будем преодолевать все трудности под лозунгом «Одна нация – два государства», развивать наши страны», — подчеркнул посол.

Minval.az