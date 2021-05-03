Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Ализа Солтонбекова заявила, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие, сообщает ТАСС.

Позднее появилась информация, что жертвами столкновений стали 35 человек. Уточняется, что в ходе боев был ранен житель села Максат Баткенской области. Мужчину 1960 года рождения спасти не смогли, и позже он скончался.

В Киргызстане продолжают собирать и предоставлять гуманитарную помощь гражданам. Солтонбекова добавила, что местные жители начали постепенно возвращаться в дома, которые оказались в зоне конфликта.

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