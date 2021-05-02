Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Баку рассчитывает в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что процесс демаркации границы между странами продолжается. По его словам, в 2020 году из-за пандемии коронавируса, некоторые мероприятия пришлось отложить.

«Надеемся, что в этом году, в летние месяцы в этом направлении мы повысим активность», — сказал Халафов, слова которого приводит «Газета.ру».

Minval.az