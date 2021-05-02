Вакцина от коронавируса доставлена ​​сегодня из России в Азербайджан.

Самолет с первой партией вакцины Sputnik V, закупленной Азербайджаном в России, приземлился в Международный аэропорт Гейдар Алиев, пишет «Репорт».

Отметим, что 11 марта этого года премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об импорте из России в Азербайджан 300000 доз препарата Sputnik V.

Первая партия составила 40 тыс. доз.

Это первая партия российской вакцины, доставленная в Азербайджан, заявил журналистам посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«Вторая партия российской вакцины ожидается в течение мая месяца», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Как сказал дипломат, эффективность российской вакцины составляет 97%, она зарегистрирована в 64 странах.

Minval.az