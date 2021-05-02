Неразорвавшуюся авиационную ракету обнаружили в одном из киргизских домов в зоне конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре государственной пограничной службы Кыргызстана.

«Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села Ортобоз Актатырской сельской управы 29 апреля 2021 года в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете Ми-24 местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области», — заявил представитель пресс-службы.



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