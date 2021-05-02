Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», за прошедшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

«Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az