Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Как сообщается, в пятницу главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого «состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран».

«Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — заявил представитель пресс-службы.

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