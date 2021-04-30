Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Мы очень опечалены известием о трагическом инциденте на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявили в МИД.

Напомним, что 44 человека погибли и более 150 ранены ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон в Израиле во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер.

Minval.az