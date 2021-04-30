Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что республика не станет уступать Киргизии свои приграничные земли, но при этом готова решать возникший конфликт путем переговоров, сообщает ТАСС.

По его словам, Душанбе будет отвечать отказом на все предложения передать «исконно и по праву принадлежащие» ему территории и пресекать все попытки «заинтересованных лиц» осуществлять провокации на границе. Дипломат назвал такую позицию проявлением «твердой политической воли» и добавил, что Таджикистан продолжит придерживаться ее на переговорах по делимитации и демаркации границы.

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