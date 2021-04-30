Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выпустил первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19), пишет Интерфакс.

Объем партии составляет 17 тыс. доз. Партия уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд регионов РФ, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении «Карнивак-Кова», отметила она. Кроме того, интерес к российской вакцине проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы на переговоры о регистрации и поставках препарата в свои страны. Досье на регистрацию «Карнивак-Кова» за рубежом — в частности, в ЕС — находится в стадии подготовки.

Ранее сообщалось, что ВНИИЗЖ готов выпускать до 10 тыс. доз вакцины в сутки.

По словам Мелано, в настоящее время производственные мощности института позволяют производить до 3 млн доз в месяц. В перспективе, при наличии спроса, объем может быть увеличен до 5 млн доз.

Вакцина «Карнивак-Ков» является первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 у животных, напомнила Мелано.

Как сообщалось, доклинические исследования начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки — по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность испытуемого препарата.

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