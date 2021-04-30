Кыргызстан и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от линии госграниц, передает агентство 24.kg со ссылкой на главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева.

«Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП «Кызыл-Бел». Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ. Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан — в Баткен, Таджикистан — подальше», — говорится в сообщении.

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На кыргызско-таджикской границе вновь возобновилась стрельба. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на местных жителей. Очевидцы говорят, что слышны выстрелы из гранатомётов и миномётов, но кто именно и откуда стреляют непонятно.

Официально обстановку пока не комментируют. На место конфликта сейчас направляется глава нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. При этом на приграничных участках продолжаются переговоры по стабилизации обстановки.

Также сообщается, что в Лейлекском районе Кыргызстана похитили главу села Интернационал. Число погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 23 человек. Минздрав Кыргызстана сообщает о 13 убитых граждан, среди которых один несовершеннолетний. А таджикистанские СМИ пишут о ещё 10 жертвах со своей стороны. Ранения получили более 200 человек. Среди них мэр одного из городов Таджикистана.

Minval.az