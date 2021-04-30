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На кыргызско-таджикской границе вновь возобновилась стрельба. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на местных жителей. Очевидцы говорят, что слышны выстрелы из гранатомётов и миномётов, но кто именно и откуда стреляют непонятно.
Официально обстановку пока не комментируют. На место конфликта сейчас направляется глава нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. При этом на приграничных участках продолжаются переговоры по стабилизации обстановки.
Также сообщается, что в Лейлекском районе Кыргызстана похитили главу села Интернационал. Число погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 23 человек. Минздрав Кыргызстана сообщает о 13 убитых граждан, среди которых один несовершеннолетний. А таджикистанские СМИ пишут о ещё 10 жертвах со своей стороны. Ранения получили более 200 человек. Среди них мэр одного из городов Таджикистана.