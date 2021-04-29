Работа с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта продолжается. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге. Ее слова приводит «Спутник».
Работа с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта продолжается. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге. Ее слова приводит «Спутник».
Дата: 2021/04/29 19:58
Раздел: Азербайджан, Важно
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Об этом сообщает Минобороны России
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