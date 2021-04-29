Все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение. Об этом РИА Новости сообщил источник в МВД.

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Пограничная служба Кыргызыстана обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, передает 24.kg.

«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук»», — заявил Бишкек.

В ответ отряд спецназа пограничников Кыргызыстана захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

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К границе Кыргызыстана и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику. Соответствующее видео в четверг, 29 апреля, публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе. Кроме того, по данным местных жителей, к зоне конфликта выдвинулись бронетранспортеры и истребители.

Также, как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в одном из населенных пунктов Таджикистана были замечены боевые танки Вооруженных сил страны. На видео, опубликованное каналом, попали три единицы тяжелой техники, направлявшиеся к границе.





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Один кыргыз погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Кыргызстана.

«В Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», — заявил представитель пресс-службы.

В городскую больницу Исфары поступили три гражданина Таджикистана с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в лечебном учреждении. Там добавили, что накануне оказали помощь семерым жителям анклава Чоркух, пострадавшим от ударов камней, четверых из них госпитализировали.

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Противостояние на госгранице между Таджикистаном и Кыргызыстаном, вспыхнувшее накануне, нарастает. Число раненых выросло до 10 человек, утверждает Life.

По информации киргизской стороны, Душанбе задействовал погранвойска и силы спецназа. Таджикские силовики ведут массированный обстрел водозабора «Головной» из минометов, пулеметов и автоматов, сообщает Бишкек.

Как показывает видео с места событий, жители села Кок-Таш Баткенского района, где находится водозабор, под звуки стрельбы пытаются укрыться за рядом автомобилей.

По данным Госкомитета национальной безопасности Кыргызыстана, конфликт с участием местных жителей за «Головной» возник 28 апреля: с таджикской стороны полетели камни, началась стрельба из ружей. В Таджикистане считают, что водозабор находится на его территории, а в Кыргызыстане заявляют, что такие претензии напрасны.

По словам главы водного департамента Алмазбека Сокеева, Душанбе выдвинул требование разделить кыргызскую реку Ак-Суу, вода из которой поступает в водзабор.

«Головной» никогда не находился на территории Таджикистана. Кыргызстан всегда своими водными ресурсами пользовался совместно с соседями, не нарушая двусторонних соглашений», — цитирует чиновника 24.kg.

В Средней Азии водные ресурсы регулируются в соответствии с протоколом, подписанным в 1992 году в Алма-Ате, и Нукусской декларацией 1995 года, напомнил Сокеев.

55% воды Ак-Суу использует Таджикистан, 37 — Кыргызстан, 8 — Узбекистан.

Добавим, что приграничный конфликт продолжается усиливаться. Стороны стянули к селам военную технику, а жителей оттуда эвакуировали.



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