В Армении разрешат производство и продажу промышленной конопли.

Правительство Армении на заседании 29 апреля одобрило законодательный пакет, позволяющий производить, импортировать, экспортировать и продавать промышленную коноплю. При этом для производства и продажи промышленной конопли потребуется специальная лицензия, передает News.am.

В обосновании указано, что около 1/3 сельскохозяйственных земель Армении не обрабатываются, и, разрешая производство конопли в республике, предпринимается попытка стимулировать развитие сельского хозяйства.

Minval.az