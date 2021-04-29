На основании информации о совершении должностными лицами исполнительной власти Шамкирского района незаконных действий, связанных с присвоением государственного имущества в крупном размере, нанесением ущерба правам граждан, Служба государственной безопасности провела комплексные оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщает сайт СГБ, в ходе расследования уголовного дела были установлены обоснованные подозрения в том, что Мамедов Алимпаша Адил оглу, злоупотребив своими должностными полномочиями в качестве главы Исполнительной власти Шамкирского района, за 40 манатов обеспечил продажу всей доли учрежденного муниципалитетом Чинарлы Шамкирского района ООО «Çinarlı Qəsəbə» с имуществом на сумму 2 млн. 844 тыс. манатов своему сыну Адилзаде Адилю Алимпаша оглу и принадлежащему подчиненным ему лицам ООО «Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi», а также обеспечил продажу Адилу Адилзаде за 180 манатов учрежденного муниципалитетом города Шамкир ООО «Abad Şəmkir«, в собственности которого находится завод по производству пищевых продуктов стоимостью 967 тыс. манатов, и тем самым присвоил государственное имущество в особо крупном размере.

Кроме того, было установлено, что А.Мамедов присвоил 218 тыс.манатов, перечисленных на счет ООО «Ağstafasutikinti» в связи с проведением работ по благоустройству на территории Шамкирского района, а также 382 тыс.манатов, выделенных из госбюджета на строительство и благоустройство, в том числе на строительство дорог в Шамкирском районе, при посредничестве находившихся в его подчинении лиц получил взятки в размере 217 тыс. манатов у отдельных граждан для получения разрешения предпринимательской деятельности и ведения строительных работ на территории района.

В настоящее время ведется расследование в связи с информацией, о том, что Алимпаша Мамедов под разными предлогами вымогал у представителей местной исполнительной власти и других должностных лиц суммы в размере от 3 до 10 тысяч манатов. Имеются также серьезные подозрения — чтобы скрыть реальный источник данных денег, ООО «Az Forel», основанное его сыном Адилом Адилзаде, направило 832 тысячи манатов на строительство рыбоводного и перерабатывающего завода в Шамкирском районе и другие сопутствующие расходы.

В ходе проверки офиса и места жительства Алимпаша Мамедова были обнаружены и изъяты списки денежных средств, полученных от различных должностных лиц, в том числе от предпринимателей, наличные деньги, документы и другие доказательства, имеющие отношение к делу.

Алимпаше Мамедову предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного Кодекса АР. Он был заключен под стражу по решению суда.

Расследование продолжается.

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