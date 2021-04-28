Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения, тему прав человека и ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Госсекретарь отметил важность продолжающихся попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ для работы над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона», — говорится в заявлении госдепа, которое приводит «Интерфакс».

Блинкен и Алиев также отметили неизменную важность двустороннего партнерства США и Азербайджана, а госсекретарь, к тому же, подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.

Minval.az