Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону предстоящие контакты на высоком уровне и деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Minval.az