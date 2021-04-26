«У нас состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана, моим братом Ильхамом Алиевым о реализации соглашений, подписанных с Арменией, а также о совместных шагах, которые могут быть предприняты в рамках последних процессов».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после очередного заседания Кабинета министров.

«Как вы знаете, мы вместе с Азербайджаном в Карабахе дали прекрасный ответ тем, кто годами нерешенность проблемы представлял как решение. В ближайшие дни мы еще более конкретизируем шаги, которые мы предпримем в этом контексте» — приводит слова Эрдогана АПА.

Minval.az