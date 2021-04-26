Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в скором времени объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на сообщение канцелярии французского лидера.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает следующее: «Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января сего года. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ».

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