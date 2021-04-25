Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».
Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине.
Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».
Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине.
Дата: 2021/04/25 20:47
Раздел: Азербайджан, Важно
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