Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине.

Minval.az