Влиятельный сербский портал Danas опубликовал статью временного поверенного в делах Азербайджанской Республики в Республике Сербии Эльнура Гулиева «Армения должна отказаться от геббельсовской пропаганды».

В статье говорится, что Азербайджанская Республика полностью привержена обязательствам, изложенным в Заявлении от 10 ноября 2020 года. Баку предпринимает соответствующие шаги для полного выполнения этих обязательств. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона проявила особую чуткость в обмене военнопленными, вернув в общей сложности 71 гражданина Армении, 43 военных и 28 гражданских лиц, захваченных во время 44-дневной Отечественной войны, в соответствии с п. 8 трехстороннего Заявления от 10 ноября, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Что касается искусственно поднятого армянской стороной вопроса «62 лиц», автор напомнил, что это — террористическая диверсионная группа, направленная Арменией в Азербайджан после подписания трехстороннего Заявления, а именно 26 ноября, и захваченная в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана. Они ни в коем случае не могут считаться военнопленными, делает вывод Гулиев.

Правительство Армении пытается запутать контекст задержания. Отправленные Арменией для провокационной и террористической деятельности и задержанные в Азербайджане после подписания трехстороннего Заявления не являются и не могут считаться военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. Следует отметить, что с ними обращаются в соответствии с нормами международного права. «Мы повторяем, что Азербайджан вернул всех задержанных, которые классифицировались как военнопленные», — подчеркнул диплломат.

В результате террористических актов, совершенных задержанной группой, 4 азербайджанских военнослужащих были убиты и 1 мирный житель получил серьезные ранения. В настоящее время вопрос расследуется соответствующими ведомствами Азербайджанской Республики. Соответствующее письмо, направленное министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и распространенное в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, содержало подробную информацию по этому вопросу.

Гулиев также напомнил, что азербайджанская сторона, придерживаясь положений декларации, создает необходимые условия для поиска тел армянских военнослужащих на освобожденных территориях и совместно с Международным Комитетом Красного Креста и российскими миротворцами оказывает помощь армянской стороне. На сегодняшний день 1274 тела, найденные на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, переданы противоположной стороне.

На фоне всех этих событий обсуждение вопроса обмена военнопленными и необсуждение на международном уровне вопроса отказа Армении предоставить карту минных полей на наших освобожденных территориях в нарушение международного гуманитарного права свидетельствует о двойных стандартах.

С момента окончания боевых действий в общей сложности 18 человек, в том числе 12 мирных жителей и 6 военнослужащих, пострадали от мин на освобожденных территориях, 62 военнослужащих и 9 мирных жителей получили ранения.

Эти факты отчетливо показывают, что азербайджанская сторона привержена обязательствам, вытекающим из Заявления от 10 ноября, и заинтересована в обеспечении мира в регионе, в то время как Армения, напротив, нарушает обязательства декларации и усиливает напряженность в регионе.

Что касается высказываний армянского посла в Сербии, что Азербайджан якобы умышленно уничтожает армянское культурное наследие на всех территориях, то до сведения международной общественности доведено, что Армения на протяжении всей своей истории планомерно уничтожает все азербайджанские архитектурно-культурные и исторические памятники, являющиеся наследием нашего народа.

Наглядным свидетельством этого армянского вандализма являются теперь разрушенные дома на освобожденных в ходе Отечественной войны территориях Азербайджана. Агдам – город-призрак, азербайджанская Хиросима, Физули – город, в котором азербайджанские солдаты не могли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить государственный флаг, стертые с лица земли Джебраил и Губадлы, исчезнувшие, поросшие бурьяном азербайджанские сёла… Скорбный список можно продолжать бесконечно.

Армяне умышленно стремятся уничтожить любое упоминание или свидетельство об азербайджанцах. Разрушение и умышленная порча исторических и культурных памятников в результате самоуправства армянских оккупантов противоречит Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта» от 1954 года, Европейской конвенции «Об охране археологического наследия» от 1992 года, а также Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» от 1972 года.

Относительно утверждений Human Rights Watch по поводу военнопленных, Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе международного гуманитарного права и прав человека. Баку отвергает утверждения Human Rights Watch о том, что в Азербайджане с военнопленными обращаются в нарушение с Женевских конвенций 1949 года. Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, которые содержались в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций. Они не подвергались пыткам, унижениям или жестокому обращению, им была оказана необходимая медицинская помощь, и в период содержания каждый из них прошел медицинское обследование. При их осмотре телесных повреждений обнаружено не было (за исключением травм, полученных в ходе боевых действий). Кроме того, представители Аппарата омбудсмена Азербайджана периодически посещали военнопленных и мирных жителей, знакомились с условиями их содержания.

Правительство Азербайджана призывает HRW обратить внимание на случаи жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с тысячами пропавших без вести азербайджанцев. В результате Первой Карабахской войны 3890 азербайджанцев пропали без вести, и их судьба до сих пор неизвестна. Из числа пропавших без вести – 3171 военнослужащий и 719 гражданских лиц (в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 человек преклонного возраста). Согласно показаниям 1480 бывших азербайджанских военнопленных, они подвергались пыткам, жестокому обращению и содержались в унизительных условиях, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Против 35 человек, обвиняемых в издевательствах и пытках над азербайджанскими заключенными и задержанными, возбуждены уголовные дела, и их имена переданы в Интерпол.

Имеется множество свидетельств, в том числе широко распространившиеся в социальных сетях видеозаписи, о жестоком обращении представителей вооруженных сил Армении с азербайджанскими заключенными во время недавних военных операций.

Все заключенные и гражданские лица, содержащиеся ранее в Армении, а затем возвращенные в Азербайджан, прошли судебно-медицинскую экспертизу, с ними был проведен опрос об условиях содержания. Заключения экспертов, личные заявления и другие материалы подтвердили, что подавляющее большинство задержанных подвергалось физическим пыткам и бесчеловечному обращению.

В отличие от Азербайджана правительство Армении отказалось расследовать эти случаи.

В связи необоснованным комментарием посла о незавершенном конфликте и статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, Гулиев напомнил армянским чиновникам, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории. Война закончилась победой Азербайджана. Карабах — это Азербайджан!

Азербайджанская Республика положила конец продолжавшейся десятилетиями военной оккупации Арменией части международно признанной суверенной территории Азербайджана, обеспечив выполнение известных резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, и трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года в регионе был сформирован новый формат безопасности.

По вопросу o Геноциде азербайджанского народа в 1918—1920 годах дипломат отметил, что в отличие от мифа о «великой Армении», азербайджанские ученые тщательно изучали историю, исходя из исторических реалий и общепринятых фактов.

Десятки тысяч мирных, безоружных представителей тюрко-мусульманского населения — азербайджанские тюрки, лезгины, татары, представители других национальностей, вне зависимости от пола и возраста, включая детей, женщин, стариков, были беспощадно уничтожены только по причине их этнической принадлежности. Геноцид азербайджанцев был осуществлен по прямому указанию главы Бакинского Совета и чрезвычайного комиссара по делам Кавказа Степана Шаумяна, который, тем самым, выступил в роли главного организатора этого ужасного преступления.

Вновь выявленные архивные документы доказывают, что Степан Шаумян, долгое время преподносившийся советской исторической наукой в качестве «последовательного большевика-интернационалиста», в действительности был членом крупнейшей и самой радикальной армянской террористической организации — партии «Дашнакцутюн». Он входил в Бакинский комитет этой партии.

Таким образом, Степан Шаумян, хотя официально и позиционировал себя в качестве большевика, на деле являлся одним из ведущих деятелей партии «Дашнакцутюн». В архивном документе указывается также, что он еще в 1910 году оказывал самое активное содействие трудоустройству членов дашнакской партии в городе Баку. Сам Шаумян открыто признавался в уничтожении азербайджанцев в марте-апреле 1918 года.

Проведенные исследования доказывают, что руководство Бакинского Совета поддерживало тесные связи и с армянскими бандитскими отрядами, совершающими геноцид азербайджанцев в западных регионах Северного Азербайджана. В частности, с Андраником, которого Степан Шаумян называл «народным героем».

Весь Карабах, включая Нагорный, — это исконно азербайджанская земля. Азербайджанцы всегда жили и будут жить на этой земле. «Ведь вы, армяне, еще в советское время установившие в 1978 году в Нагорном Карабахе памятник по случаю 150-летия переселения армян на территории Азербайджана, потом сами же этот памятник разрушили и не трудно догадаться почему. А чего стоят ваши нападки на Турцию? Ведь в Турции благополучно живут более 100 тысяч армян, имея в одном только Стамбуле свои школы, церкви, свои печатные издания. Более того, Турция постоянно принимает по 200-300 тысяч гастарбайтеров из Армении, зарабатывающих на хлеб насущный не у себя на родине, а в якобы враждебной стране», — отметил автор статьи.

Так вот, полный бред это вся армянская «история» основанная на лжи и лицемерии. Будет лучше если сегодня армянские политики откажутся от геббельсовской пропаганды лжи во благо самого же народа. Когда некоторые реваншистские силы поднимают сегодня голову в Армении, они должны знать, что при необходимости, азербайджанцы в любой момент предпримут соответствующие меры. Автор заканчивает статью словами президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Это должны знать все – и Армения, и ее покровители, потому что это – национальная оборона, вопрос национальной безопасности. Параллельно с этим, мы готовы и к сотрудничеству – несмотря на то, что Армения совершила против азербайджанцев геноцид на государственном уровне. Несмотря на то, что все наши исторические, религиозные памятники уничтожены, мы должны смотреть в будущее».

Minval.az