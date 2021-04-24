Начиная с 90-х годов прошлого века, с нарушением основных норм и принципов международного права вооруженные силы Армении начали акты военной агрессии на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

«Наряду с другими районами Азербайджанской Республики в начале апреля 1993 года в результате военной агрессии был оккупирован и Кяльбаджарский район.

По поручению президента Ильхама Алиева проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование подобных преступлений.

Так, по расследуемому в Генеральной прокуратуре уголовному делу поступила информация о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против гражданского населения в селе Башлыбел Кяльбаджарского района, и были определены места захоронения тел лиц, зверски убитых армянам.

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с представителями других соответствующих государственных органов начали поисковые работы с целью обнаружения тел убитых. Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах следственных действий, проводимых по уголовному делу», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Minval.az