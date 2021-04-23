Не так давно автор этих строк едва не стал жертвой автонаезда при переходе через дорогу на проспекте Азадлыг. Причем, переходил дорогу в положенном месте, на зеленый свет. Тут не понятно, что спасло: то ли я вовремя отскочила, то ли водитель чудом успел притормозить…. Но так или иначе на этот раз все обошлось без жертв. Но такое везение на самом деле – большая редкость, и, к сожалению, чаще всего заканчиваются травмами, увечьями или гибелью пешехода.

Minval.az неоднократно писал и о жертвах ДТП, и об отсутствии дорожных знаков, и о купленных водительских правах (при полном незнании правил). Но однозначно ДТП с участием пешеходов традиционно вызывают резонанс среди граждан страны, которые всегда бурно реагируют на подобные новости и, несмотря на неполную информацию о поведении всех участников ДТП, чаще всего встают на сторону пешеходов. О том, что стояло за происшествием, задумываются разве что автолюбители, которые сами регулярно сталкиваются с неосторожным, а то и с наглым поведением пешеходов на дороге.

Отвечая на вопросы сотрудника «Минвала» председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов предложил для начала разобраться – кого и почему сбивают, можно ли было избежать столкновения, и там ли переходят дорогу жители Баку?

— Когда мы говорим о регулируемом пешеходном переходе, то он подчиняется только одному закону — закону светофора. И если водитель сбил пешехода, когда проезжал на свой положенный свет, то вины водителя нет. Кроме того, если его авто при аварии было повреждено, то родственники пешехода, попавшего под колеса и повредившего машину обязаны оплатить ремонт.

— А если речь идет о ситуации, когда пешеход переходит дорогу на свой свет, в положенном месте, а водитель наглым образом тормозит слишком поздно или норовит проскочить на авось еще на желтом глазке светофора?

— Если же речь о нерегулируемом переходе, то тут однозначно прав пешеход, и водителю нужно выбрать такую скорость, при которой будет предотвратить столкновение. Для этой цели выставлены предупреждающие знаки: к примеру, если за 50 метров до «зебры» стоит дорожный знак, предупреждающий о том, что впереди есть пешеходный переход, и за 25 метров установлен еще один знак, повествующий о том, что уже переход, то если случится ДТП, виноват будет однозначно водитель – даже в том случае, если пешеход сам решил броситься под колеса его авто. Понятно, что в свою защиту водитель будет выдвигать версию «он сам бросился под мои колеса» в самую первую очередь. Но существуют камеры, информация представляется к следствию. И даже если действительно пешеход решил броситься под колеса, как утверждал водитель, по отношению к нему все равно карательные органы применят статью 263 УК и посадят на 2 года.

— А если, скажем, водитель не увидел знака? Такое может быть?

— Да, конечно. Если же предупреждающих знаков не было, то вина водителя уже рассматривается с несколько иной точки зрения закона, потому что не знал, что впереди переход, и не успел вовремя отреагировать, особенно если учесть, что некоторые «зебры» уже еле видны. То есть если водитель по какой-то технической причине, а не из-за невнимательности или халатности, не видит знаков – из-за нечетких обозначений, из-за обрушений, из-за деревьев, то это вина дорожной полиции.

— Ежедневно на дорогах города случаются наезды на пешеходов, переходящих дорогу, как говорится, «не в то время и не в том месте». Страшно видеть шокирующие видеоролики, размещаемые в соцсетях: то женщину с ребенком собьют, то нескольких девушек, то пожилого человека.

— Я бы сократил первую часть вашей фразы и оставил бы только «перебегают дорогу не в том месте», а иногда даже через автобан пытаются проскочить. Это уже конкретная клиника, никакие законы логики не работают в этих случаях. Далее, физику в школе изучали все, а потому наверняка каждому должно быть понятно: машина едет со скоростью 60 км/ч, и водителю нужно увидеть, переваривать информацию и предпринять соответствующие действия, то есть затормозить. Но машина сразу не сможет остановиться, и проедет еще пару десятков метров, и проезжая эти метры, машина может ударить, смять, покалечить. Да и сам водитель может получить травмы. Понимаете, это уже тот самый момент, когда речь идет именно о безграмотности пешехода, которого надо ругать не меньше, чем водителя, который, кстати, в отличии от большинства пешеходов правила дорожного движения знает. Вы наверняка сами видели, что в центре города на пешеходных переходах стоят люди в ожидании своей дороги, и не переходят отрезок пешеходного пути, даже если на ней нет машин? Таких немного, уверяю вас. Большая часть переходит дорогу где попало и как попало, игнорируя светофор и дорожные знаки. Причем, не только сами рискуют своей жизнью, но и жизнями детей, которых тащат под колеса. Да, и еще: водителей, говорящих по мобильному за рулем штрафуют. А почему бы тогда не штрафовать за ту же провинность и пешеходов, отключающих внимание и бдительность при переходе дороги?

Яна Мадатова

Minval.az