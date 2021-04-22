Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) решила выйти из совместного предприятия со Сбербанком, владеющего Антипинским НПЗ и рядом добывающих активов. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Как отмечается, SOCAR не будет участвовать в торгах по реализации имущества завода, который находится в стадии банкротства, поскольку сделка не входит в контур текущей стратегии развития ГК SOCAR

При этом в SOCAR готовы оказать помощь в операционном управлении предприятия после завершения торгов «при условии достижения взаимовыгодных коммерческих договоренностей».

Minval.az