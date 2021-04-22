«Была заплачена огромная цена. Были отданы жизни людей. Этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежду на будущее нужно воспользоваться в мирных и созидательных целях, а не для усугубления ситуации ещё больше. Не нужно создавать новых разделительных линий и раздражителей». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Да, это очень сложно, особенно после вооружённого конфликта, в том числе и психологически. Да, многие не согласны. Многие хотят продолжения или реванша. Но в этом ли цель? Будет ли это идти на пользу в достижении мира? Ответ на него, мне кажется, очевиден. Нет, не будет”, — заключила Захарова (цитата по Report).

В МИД России также призывали воздержаться от реваншистской риторики, которая может вновь «поставить регион на грань войны».

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили о совершенной армянской стороной провокации на границе.

Minval.az