Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник послов в Швецию, Испанию, Иорданию и Болгарию.
Заур Рашид оглу Ахмедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция.
Гусейн Джалал оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.
Эльдар Надир оглу Салимов назначен послом Азербайджана в Иордании.
Рамиз Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Испания.