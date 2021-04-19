Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник послов в Швецию, Испанию, Иорданию и Болгарию.

Заур Рашид оглу Ахмедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция.

Гусейн Джалал оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.

Эльдар Надир оглу Салимов назначен послом Азербайджана в Иордании.

Рамиз Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Испания.

Minval.az